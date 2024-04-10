南橫高雄禮觀段落石 雙向無法通行預計中午搶通

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）南橫公路高雄市桃源區禮觀路段，因邊坡落石雙向無法通行，台東端向陽管制站僅開放通行向陽至天池路段，預計中午12時搶通。

公路局南區養護工程分局今天上午公告表示，高雄市桃源區台20臨105線17K+600（南橫公路禮觀路段），因邊坡落石，雙向無法通行。南橫公路105K梅山口管制站於上午8時40分緊急道路管制，不開放通行。台東端的向陽管制站僅開放通行向陽至天池路段。

南區養護工程分局表示，甲仙工務段搶修廠商已至現場清除落石中，預計中午12時清理完成，並由甲仙工務段人員巡查無路況後，開放通行，今天彈性延長開放進入管制路段時段至下午2時30分。

公路局建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。（編輯：李錫璋）1130410