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因應清明連假 南橫向陽至梅山4/4取消管制

2024/3/27 08:59
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（中央社記者盧太城台東縣27日電）南橫公路台東向陽至高雄梅山段，因工程需要每星期二、星期四管制通行，配合清明節連假，4月4日（星期四）取消管制。

公路局南區養護工程分局昨晚在網站公告表示，台20臨105線0K~44K（南橫公路）梅山口至向陽路段，每星期二、星期四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，自實施以來多數民眾都能體諒南橫公路需適度管制休養生息，並使南橫走得更遠。

因應清明節4天連假，為使用路人能規劃更彈性更優質南橫公路旅遊行程，4月4日（星期四）取消管制，並加派人力提早於連假前維護整理道路。開放時段仍為上午7時至下午2時進入，並於下午5時離開管制路段。

公路局提醒有意上山遊客，事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山；也請民眾共同愛惜南橫山林，勿隨意丟棄垃圾，共同守護南橫淨土樂園。（編輯：郭諭儒）1130327

#南橫
#南橫公路
#公路局南區養護工程分局
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