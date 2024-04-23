民眾海外旅遊摸抹香鯨惹議 海保署：違法又傷害生態

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（中央社記者張已亷高雄23日電）海保署表示，近日有民眾組團赴模里西斯共和國旅遊，拍下與抹香鯨共游及觸摸畫面，引發當地居民反彈，類似行為恐違法且對生態環境造成傷害，呼籲民眾應遵守當地法規。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，模里西斯西部海域為著名賞鯨觀光聖地，當地政府2012年頒布「海豚與鯨魚觀賞條例」，禁止餵食、觸摸鯨豚或在動物附近投擲其他物品等觀賞準則，維護遊客與鯨豚安全。

海保署表示，條例規定除了科學研究或紀錄片拍攝外，禁止任何人下水與鯨豚共游，一般遊客觀賞鯨豚須搭乘合法執照賞鯨船，由船家依規定在保持安全距離下賞鯨。

海保署指出，不少民眾為與抹香鯨合影，未向當地主管機關申請特殊許可，擅自下水與抹香鯨共游及觸摸，不僅造成抹香鯨緊迫，也可能迫使抹香鯨改變自然行為，導致抹香鯨被迫遷徙離開海域、影響當地海洋生態，也可能觸犯相關法律規定。

海保署呼籲，民眾出國遊玩若在當地遇見或觀測到野生鯨豚，應遵守當地法律規範，不能因個人私慾或商業利益就騷擾動物，並提醒民眾出國旅遊勿帶回或郵寄保育類動物產品，違反者依野生動物保育法第40條及第52條，可處6月以上、5年以下徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。

另外，所有鯨豚在台灣都屬保育類動物，受野生動物保育法保護，若蓄意騷擾動物可依野生動物保育法第42條，處1年以下徒刑、拘役或科6萬元以上、30萬元以下罰金。（編輯：陳仁華）1130423