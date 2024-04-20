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台灣潛水展廠商疑賣鯨骨項鍊 海保署通報北市查處

2024/4/20 17:27（4/20 18:30 更新）
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）有民眾檢舉「台灣國際潛水暨度假觀光展」參展廠商疑販賣「鯨骨項鍊」，海保署表示，已通報北市府查處，若經鑑定為保育類產製品，最高可判5年，併罰30萬以上、150萬以下罰金。

台灣國際潛水暨度假觀光展昨天起在台北市圓山花博舉辦，但開展第1天卻遭民眾檢舉參展廠商疑似公開販賣「鯨骨項鍊」，且因鯨豚是保育類動物，此舉已明顯違反野保法。

對此，海保署發布聲明回應，此案已經請台北市政府查處，若鑑定後屬實為保育類產製品，依據野保法第35條第1項規定，未經主管機關同意，買賣或意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物或瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物產製品者。可依同法第40條處6個月以上，5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上，150萬元以下罰金。

主辦單位則在臉書發布貼文澄清，這間參展廠商資料顯示是水下旅拍，會刊資料也是如此刊登，但主辦方事先並不知道廠商會販售疑似保育類動物產品。對於此次事件深感遺憾，並在收到通知時已立刻核查展位，確保相應產品已經被撤除。

涉案業者則表示，原計畫海報上的文字應該是鯨尾項鍊（牛骨製造），意指陳列的是東加王國帶回來的牛骨製鯨尾項鍊，但卻一時大意打錯字變成「鯨骨項鍊」引發輿論譁然，深感抱歉。

此外，中華鯨豚協會獲悉後也說明，鯨豚、海龜為海洋保育類野生動物，依野保法規定，保育類野生動物產製品非經中央主管機關同意，不得輸入或輸出，也不得買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或加工。

若商品是打著保育類野生動物名義販售，則觸犯野保法第48條，商品虛偽標示為保育類野生動物或其產製品，協會呼籲民眾切勿因好奇購買，以免觸法。（編輯：謝雅竹）1130420

#海保署
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