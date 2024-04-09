立院將審野保法 動保團體籲納管金屬獵具

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北9日電）立法院經濟委員會11日將審查「野生動物保育法」修正草案，動保團體今天發表聯合聲明指出，法規也應納管更具殺傷力俗稱山豬吊的金屬套索陷阱等獵具，並擴及涵蓋一般野生動物。

行政院會2月15日通過農業部擬具的「野生動物保育法」部分條文修正草案，除全面禁止使用獸鋏外，也增訂原住民族非營利自用獵捕、利用野生動物行為規定，以及飼主通報保育類野生動物逸失義務等，後續函請立法院審議。

立法院經濟委員會11日將審查「野生動物保育法」修正草案，台灣動物保護行政監督聯盟等14個動保團體今天發表聯合聲明。

聲明指出，禁止使用捕獸鋏及金屬套索陷阱山豬吊等非人道、無差別捕捉陷阱器具已是全民共識，但行政院版本草案卻未禁用山豬吊，而部分立法委員所提的版本除禁用外，也沒有禁售、禁止製造，也未管制電商販售平台等。

聲明呼籲，法規應全面禁用、持有、販售、製造、陳列及輸出入金屬套索陷阱等獵具，才能杜絕利用漏洞傷害野生動物的不法行為，而販售禁止陷阱管道則應包含廣告、網際網路等電商平台。

聲明也提到，目前相關罰責還是只限於保育動物，呼籲也應涵蓋一般野生動物，否則動物的生存權仍受到極大威脅。（編輯：管中維）1130409