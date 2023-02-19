抹香鯨π計畫首航 遇偽虎鯨群還見鯨寶寶賣萌

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（中央社記者李先鳳花蓮縣19日電）今天是世界鯨魚日，多羅滿賞鯨船上午執行「抹香鯨π計畫」首航，6小時的航班原探訪抹香鯨，卻遇上大群偽虎鯨，鯨寶寶還出來賣萌，讓人驚喜，也呼籲民眾守護海洋環境。

花蓮多羅滿賞鯨公司總經理呂世明接受中央社記者訪問表示，在眾多贊助者支持下，由海洋作家廖鴻基領軍，將共同執行「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」，計畫範圍為台灣東部太平洋黑潮流域。

這項自2023年至2025年為期3年的計畫，在一年中每季將安排60小時出海調查航班，內容為太平洋抹香鯨的搜尋及紀錄，包括生態、影像、聲音、航跡、文字等，這些紀錄資料將提供給後續相關研究或延伸活動需求；計畫航班也將開放部分名額給有興趣的民眾報名參與。

呂世明說，今天上午7時從花蓮港賞鯨碼頭出航，往北航行，不到1小時就遇上一大群偽虎鯨；過去長時間的航班，常見的飛旋、花紋、熱帶斑海豚今天都未見到，整片大海約有60、70頭的偽虎鯨，包圍著船隻不斷地旋轉、跳躍、衝浪，彷彿對人類有無限好奇。

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其中還有偽虎鯨媽媽帶著小寶寶出來賣萌，鯨魚寶寶皮膚還有皺褶，看起來是剛出生的模樣，非常可愛。

呂世明指出，籌備一整年，經過試航及計畫工作人員培訓，「拜訪太平洋抹香鯨π計畫」今天首航，恰好是2023年「世界鯨魚日」，這是1980年起以「反思人類捕鯨行為，並轉而為友善鯨魚」所推行的國際紀念日。藉此呼籲大眾一起守護鯨魚，減少使用一次性產品使用，妥善丟置廢棄物，愛惜環境並重視其他海洋生物和牠們的棲息環境。（編輯：謝雅竹）1120219