大翅鯨現身蘭嶼海面跳躍 鄉親：漁獲豐收好兆頭

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台東蘭嶼野銀部落外海2日下午出現2隻大翅鯨，不時跳出海面，濺出大水花，來自花蓮的遊客拍下，直呼「太幸運」。（李姓遊客提供）中央社記者張祈傳真 112年2月2日

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（中央社記者張祈台東縣2日電）台東蘭嶼野銀部落外海昨天下午出現2隻大翅鯨，一大一小，不時躍出海面，濺擊大水花，來自花蓮遊客拍下，直呼「太幸運」；當地民眾說，看到大鯨魚出現代表今年漁獲會大豐收，是好兆頭。

來自花蓮的李姓遊客今天接受媒體聯訪指出，昨天下午在野銀部落參觀地下屋時，看到海面有鯨魚跳躍，距離很近，趕緊到海邊拍下畫面。

李姓遊客說，鯨豚在距離岸邊不遠處躍出海面，原本以為是海豚，仔細一看是一大一小的鯨豚，大約出現15分鐘後才消失，「真的非常幸運」。

當地人說，相傳看到大鯨魚出現，就代表會有大批飛魚群跟隨而來，是象徵今年漁獲大豐收的好兆頭。

台東縣政府農業處漁業科長陳文泰說，影片中的鯨豚應是大翅鯨母子，每年春季大翅鯨家族會迴游到蘭嶼附近海域，推測這對母子是從繁殖區要回到北方覓食區，中途游經蘭嶼海域。

陳文泰說，大翅鯨即座頭鯨，會躍身擊浪，是大型鯨豚中很活躍的一群，成體可達25至30公噸，提醒民眾欣賞同時，不要干擾或靠近。（編輯：陳仁華）1120202