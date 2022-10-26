台灣首度成功標放巨口鯊210小時 揭開巨獸神秘面紗

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海洋保育署26日表示，今年6月於花蓮外海成功野放1尾長達3.5公尺的巨口鯊，並取得210小時持續向北游紀錄。（海洋保育署提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月26日

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（中央社記者蔡孟妤高雄26日電）海洋保育署今天表示，今年6月於花蓮外海成功野放1尾長達3.5公尺的巨口鯊，並取得210小時持續向北游紀錄，突破前次1990年在北美沿岸的50小時向南游的紀錄。

1976年才被發現命名的巨口鯊（Megachasma pelagios），屬於極為罕見的大型濾食性鯊魚，40多年來僅紀錄264尾，其中逾50%紀錄於台灣。有鑑於巨口鯊、大白鯊及象鮫等物種資源稀少，農委會漁業署已將巨口鯊公告為禁捕物種。

海洋委員會海洋保育署今天新聞稿表示，與行政院農業委員會水產試驗所合作，今年6月11日於花蓮外海成功野放1尾長達3.5公尺的巨口鯊，並取得210小時持續向北游紀錄，突破前次1990年在北美沿岸的50小時向南游的紀錄。

海委會指出，這尾巨口鯊重約400公斤，在210小時內一路往北移動112公里，平均每天移動13公里，當中觀察一天垂直移動的行為達9次之多，夜晚在200公尺以淺水層活動，白天則下潛到平均400公尺深，最深達733公尺。

海委會觀察，巨口鯊一天垂直移動的行為達9次之多，夜晚在200公尺以淺水層活動，白天則下潛到平均400公尺深，最深達733公尺。（海洋保育署提供）

海委會對中央社記者說明表示，巨口鯊晝夜棲息深度有明顯差異，明顯的晝夜垂直洄游行為可能與餌料生物棲息分布水層有關。

海保署與國立台灣海洋大學、水產試驗所持續投入相關研究，國立台灣海洋大學2021年研究推測巨口鯊在北太平洋洄游，以菲律賓及印尼附近水域為產仔場，之後朝北移動，在春夏之際經過台灣東部外海，之後橫跨北太平洋抵達東側，再返回印尼菲律賓水域。

海保署說明表示，巨口鯊為大洋濾食性軟骨魚類，喜好在大洋中水層悠游，魚體及鰭部柔軟，不像其他鯊魚類有快速游泳能力，此次標識籤於今年6月20日在宜蘭頭城離岸約35公里處彈脫，當時已游210小時。

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為了解並保育軟骨魚類，海保署持續辦理軟骨魚類研究計畫，透過衛星籤標識放流追蹤，了解鯨鯊、巨口鯊、檸檬鯊等海洋野生動物行為生態，作為保育及復育方案的基礎資訊。

海委會表示，漁民及相關漁法業者若於海上作業時意外捕獲海洋保育類野生動物，只要依「意外捕獲通報表」將混獲的物種、體長、捕獲時間、經緯度等必要資訊紀錄下來通報，並盡速將生物釋回海中，就不會有違法問題。（編輯：黃世雅）1111026