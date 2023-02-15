蘭嶼飛魚季登場 遊客勿隨意碰觸拼板舟入地下屋

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長達約4個月的蘭嶼飛魚季登場，當地居民提醒遊客，勿隨意觸摸拼板舟拍照，也不要闖入曬飛魚庭院，若沒有屋主帶領，勿隨意進入地下屋（圖）。中央社記者盧太城台東攝 112年2月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）長達約4個月的蘭嶼飛魚季登場，當地居民提醒遊客，勿隨意觸摸拼板舟拍照，不要闖入曬飛魚庭院；海巡署同時啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」。

根據台東縣蘭嶼天主教文化研究發展協會出版的「招飛魚季文化」一書，提醒遊客飛魚季期間的禁忌，包括禁止隨意碰觸和乘坐拼板舟、部落灘頭禁止垂釣和浮潛深潛、不要詢問他人出行目的、勿從曬飛魚架下方經過、禁止攜帶橘子前往灘頭、拍攝前事先徵詢同意等等。

蘭嶼文史工作者瑪拉歐斯今天接受中央社記者電話訪問表示，長達4個月的飛魚季，正好是適合觀光旅遊的季節，蘭嶼歡迎所有的遊客，但希望遊客在登島前，能對小島有初步認識，避免無心觸犯當地習俗，讓旅行留下不完美的回憶。

瑪拉歐斯特別提醒，遊客最常犯的錯誤是觸摸拼板舟拍照，以及闖入曬飛魚庭院，造成漁夫運氣不佳。除和飛魚季有關的禁忌外，沒有屋主帶領勿隨意進入地下屋，拍照要先徵詢屋主同意，還有大部分長輩不會國語，可請附近民眾翻譯，以及有些涼亭是私人的，不是遊客的發呆亭。

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配合飛魚季海巡署東部分署即日起，啟動為期5個月的蘭嶼「護漁專案」，派遣2艘艦艇輪駐蘭嶼，取締破壞海洋資源行為，呼籲漁民遵守。

東部分署表示，每年2月至7月，為蘭嶼地區飛魚迴游季節，同時也是蘭嶼飛魚季的開始，依據台東縣政府公告「除無動力漁船筏外，禁止於蘭嶼沿岸3浬海域內採捕飛魚，10噸以上漁船禁止於6浬內採捕飛魚及12浬海域內禁止採捕珊瑚」。這次護漁除海巡單位外，也結合台東縣政府、警察及當地環保團體等單位共同辦理。（編輯：黃世雅）1120215