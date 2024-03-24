關山遊客租車嬉鬧騎輾稻禾PO網 農民氣憤報案警究辦

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（中央社記者李先鳳台東縣24日電）台東關山鎮有遊客租借自行車，騎進稻田嬉鬧、輾壓稻禾，影片在網路傳開，引起農民公憤，鎮長彭成豐也分享影片譴責；關山分局已展開偵辦，呼籲民眾勿破壞公物或農作物。

彭成豐昨天晚間轉貼一則網路影片，內容為1名男子騎乘自行車於水稻田中繞圈、輾壓水稻，同行友人不但不制止，還一邊拍攝一邊發出訕笑嬉鬧聲，並將影片PO網。對此脫序行徑，網友、鎮民等都義憤填膺、嚴厲譴責。

台東縣警察局關山分局長鍾國楨得知後，隨即主動聯繫彭成豐，表達堅決依法查處違法行為，並指示偵查隊等積極處置，以安定民心；同時與地主取得聯繫，地主對此惡劣行徑感到憤慨，隨後至派出所報案，員警依規定受理，並由偵查隊著手偵辦。

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目前偵查隊已取得相關影像資料，並將儘速把涉案人依法查緝到案。

關山分局表示，台東縣自然美景吸引許多遊客前來拍照或攝影，為旅程留下美好一刻，但請遊客拍照或錄影時，切勿破壞公物或農作物，以免觸法；另外，提醒民眾，若有需要警察協助，可撥打110或當地分駐（派出）所電話，警察將儘速趕往，並提供妥適處置，以保障民眾生命財產安全。（編輯：陳仁華）1130324