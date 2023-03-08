無視告示 遊客攀爬裝置藝術天梯倒塌送醫

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位於台東縣大武鄉省道公路旁的裝置藝術「通往天堂的階梯」，為2021南迴藝術季作品之一，由南非藝術家Strijdom van der Merwe與台灣在地藝術家周聖賢攜手創作，廣受歡迎。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月8日

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東南迴藝術季裝置藝術「通往天堂的階梯」，台東縣政府雖有設置禁止攀爬告示牌，今天下午一名女遊客無視警示攀爬，造成裝置倒塌並受傷送醫，所幸沒生命危險。

目擊的劉姓民眾告訴中央社記者，今天下午4時許她經過南迴公路大武鄉「通往天堂的階梯」裝置藝術時看到一輛救護車，直覺不妙，往海邊方向看去，果然「天梯」不見了，旁人說，來自高雄的女遊客攀爬「天梯」忽然倒塌，女遊客摔落地面，頭部受傷。

消防人員將女遊客包紮後送往台東市馬偕醫院醫治，醫院表示，女遊客意識清醒，沒有生命危險，但飽受驚嚇。

網友在臉書看到事故，紛紛留言「每次經過都看到一群大人在爬！更誇張的是～還爬到最頂端！」、「沒有眼睛，沒有耳朵！旁邊不是有告示牌嗎？」。

台東縣政府文化處表示，當初天梯設置時，就擔心遊客會攀爬，就在旁邊設置禁止攀爬告示牌來提醒，但還是發生意外，目前天梯已先拉封鎖線，並派人現場勘查損壞情形後，再做相關後續處置。

位於大武鄉省道公路旁的裝置藝術「通往天堂的階梯」，是2021年台東縣政府舉辦南迴藝術季的作品之一，由南非藝術家藝術家范德莫威（Strijdom van der Merwe）和南迴藝術家周聖賢創作的作品，給人有錯覺感，深受遊客喜愛。（編輯：龍柏安）1120308

2021南迴藝術季裝置藝術作品「通往天堂的階梯」設置以來廣受好評，吸引許多民眾到訪參觀，儘管台東縣政府已設置禁止攀爬告示，但8日下午仍有遊客攀爬導致倒塌。（劉瑞紋提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月8日