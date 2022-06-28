奇萊北峰山頂名牌遭破壞 太管處與志工修復完成

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）位在海拔3607公尺的奇萊北峰山頂名牌遭人破壞拔起，太管處人員今早與保警、志工等6人背著水泥、工具等上山修復，挖坑、澆灌水泥重新固定基座，已修復完成。

奇萊北峰山頂設有一等三角點及山頂名牌，是山友成功登頂的拍照打卡點。太魯閣國家公園管理處日前接獲反映，山頂名牌疑遭人破壞，還有山友手拿山頂名牌，另一手比出不雅手勢，引起山友熱烈討論。

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太管處遊憩服務課長聶士詔今天接受媒體聯訪指出，上午由合歡山管理站2名保育巡查員，會同3名保育志工、警政署保七大隊第九大隊員警，背著材料前往修復。

聶士詔說，經人員重新挖洞，埋下山頂名牌基座再以水泥固定，在中午完成修復；奇萊北峰名牌遭惡意破壞一事，目前已由保七第九大隊蒐證調查。太管處指出，若惡意破壞經查屬實，可依園區公告禁止事項開罰新台幣3000元，並可停止破壞者進入生態保護區及申請入園資格1年。（編輯：孫承武）1110628