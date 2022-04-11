台南水道博物館人氣木偶遭破壞 盼當事人出面

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南山上花園水道博物館親子沙坑旁大型木偶一直是人氣景點。昨天有遊客無視禁止攀爬告示將木偶左手坐垮，館方除進行維修，也呼籲當事人出面處理，必要時將尋求警方協助。

館方人員指出，1男1女兩名遊客事後並未向館方通報此事，館方在接獲其他遊客反映後才緊急封閉親子沙坑區，避免不知情小朋友誤闖造成危險，並通知廠商維修，調閱監視器畫面後發現，兩人在事情發生後，還在園區逛了一陣子才離開。

目前先公開呼籲兩人與館方聯繫協助維修善後，如果找不到人只好向警方求助。同時希望入園遊客都能發揮公德心，維護園區優質休憩環境。

館方人員指出，去年底曾有遊客壓斷木偶側邊，所幸沒有人員受傷，肇事者也自承錯誤，協助館方維修恢復；館方事後雖加強張貼告示警語，但昨天下午又有1男1女不顧警告，男子跳起坐到木偶上，當場把木偶手臂坐斷。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，山上花園水道博物館擁有廣闊戶外空間，開園以來一直是親子遊憩熱門去處，館方也在園區內打造多處不同風格休憩景點。

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文化局長葉澤山表示，2020年1月委託藝術家於園區親子沙坑旁打造一座高達4.5公尺、以回收棧板製成的人偶裝置藝術「森林裡的水道工程師-拉米」，巧妙融入松鼠、鳥巢等造型，希望與鳥兒、昆蟲及人們等同樂，因造型討喜，設置以來一直是遊客拍照打卡熱點。

葉澤山表示，館方雖定期檢視並上漆保養，但木偶材質容易受戶外環境影響，館方也在木偶周遭設置告示，提醒民眾不要攀登，以免發生危險，也容易造成公共物品損壞。（編輯：孫承武）1110411