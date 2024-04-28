統測機械群試題結合實作 計算、素養題少難度偏易

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（中央社記者許秩維台北28日電）113學年度四技二專統測今天舉行第2天考試，全中教表示，機械群專業科目（二）試題結合實習實作課程與職場情境，整體難度偏易，但計算題較少且缺乏素養題。

技專校院入學測驗中心今天舉行113學年度四技二專統一入學測驗第2天考試，上午考「專業科目（二）」，全國高級中等學校教育產業工會也邀教師協助分析統測試題。

全中教新聞稿指出，今年統測機械類專業科目（二）題幹簡潔容易閱讀，圖表清晰易懂，融合機械加工、設計與製圖的技術，結合實習實作課程與職場情境，著重實務程序，考生作答需靈活運用機械製造及機械製圖知識的綜合分析能力。

機械製造試題方面，全中教提到，試題結合生活情境與政策時事，考生作答需靈活運用機械製造基本知識分析能力與熟悉時事脈絡，還有專業英文名詞入題，考驗雙語的應對能力，整體難度偏易；不過，計算題型偏少且內容簡易，無法完整測驗學生理解和邏輯能力。

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全中教表示，今年機械製圖實習共16題，整體難易適中，但比較可惜的是缺乏素養題型與時事題；另外，第48題至第50題以水溝蓋為題材，命題者想整合機械製造、機械基礎實習與機械製圖實習，但內涵偏機械製造，題組失去實務意義，為美中不足之處。

相較於去年，全中教認為，今年機械群專業科目（二）題目偏易，可惜計算題型偏少，同時也建議未來能將素養題融入機械製圖實習相關內容。（編輯：張雅淨）1130428