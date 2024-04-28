統測餐旅群試題扣緊時事 食安入題考餐廳緊急處理

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（中央社記者許秩維台北28日電）四技二專統測今天舉行第2天考試，全教會分析，餐旅群專業科目（二）試題結合時事、情境，例如以菜餚原料受污染導致食物中毒的食安案例，考餐廳緊急事件處理。

技專校院入學測驗中心今天舉行113學年度四技二專統一入學測驗第2天考試，第1節考「專業科目（二）」，全國教師會邀請教師協助分析統測試題。

全教會新聞稿指出，餐旅群專業科目（二）無艱深題目，試題數量依據教科書章節教學時數適當分配，學生只要用心熟讀，即有可能得到高分；部分素養題符合課綱知識與餐飲時事、情境操作結合，命題靈活且兼具基本專業概念。

試題特色方面，全教會提到，今年有出現跨科目與跨單元統整命題和跨領域題，以實務操作引導學生探究思考課本基礎知識；時事題考滑蛋蝦仁菜餚原料受污染，導致食物中毒的食安案例，符合餐飲服務技術第11章餐廳緊急事件處理。

關於商業與管理群的專業科目（二），全教會指出，會計學題目設計中規中矩，題幹設計簡易直述，閱讀較以往容易許多，可惜試題未具新意及生活化，缺乏亮點；經濟學題目增加圖型題、計算及概念題分配適宜，也增加跨章節考題。

全教會認為，經濟學題目題型表達方式多元而靈活，取材貼近生活，可惜未融入時事；但今年也有不少創新題型，改變過去傳統背誦死記的概念題命題，改為融入情境描述、表格分析、圖型判別等方式命題，情境設計題也結合實務操作，考驗學生生活應用能力。（編輯：張雅淨）1130428