見證台美首份約定 周春米：屏東是國際認識台灣入口

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）1867年恆春半島發生美國商船羅妹號事件後，台美首次協議國際約定「南岬之盟」，目前存放於美國國會圖書館，屏東縣長周春米參觀文件並表示，屏東是國際認識台灣入口。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，周春米等人參訪位於華盛頓特區的美國國會圖書館，為美國國會的主要研究機構，也是世界最大圖書館，當時美駐福爾摩沙領事李仙得與斯卡羅原住民協議「南岬之盟」和平協定，李仙得的國會報告文件即收藏其間。

「羅妹號」事件是美國與台灣原住民族之間爆發的外交事件，美國籍商船羅妹號在外海觸礁，倖存船長及船員等人在墾丁一帶上岸，因誤闖排灣族領地而遭出草，引發美國出兵，而後李仙得與瑯𤩝十八社總頭目卓杞篤口頭協議，以紅旗識別求援的海難生還者，是為「南岬之盟」，近年史詩大戲「斯卡羅」就是以「羅妹號」事件為歷史背景；李仙得於1869年再度來台，與卓杞篤進一步以書面立下非正式諒解備忘錄，李仙得提交給國會的報告中收錄全文。

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看到150多年前歷史文件，周春米感觸提及，透過歷史文件見證屏東在國際上的定位別具意義，大航海時代因文化語言產生的衝突誤解，也為日後文明世界帶來相互尊重與交流，屏東當時作為世界認識台灣的入口，此次參訪美國也將持續為台灣與國際奠定合作基礎，讓屏東成為世界的屏東。

縣府指出，除了羅妹號事件，1874年恆春半島又發生牡丹社事件，都是影響台灣的重要歷史事件，今年適逢牡丹社事件150週年，規劃一系列紀念活動，包括將事件發生地石門古戰場macacukes登錄為屏東縣史蹟，在落山風風景特定區發起「恆春半島走讀－尋訪琅嶠故事」計畫，培訓牡丹社事件專業導覽人員等，帶領大家走讀歷史，共同見證屏東作為世界的入口，為台灣帶來的歷史意義。（編輯：陳仁華）1130324