屏東滿洲鄉吹起強陣風 紙風車藝術工程裸台演出

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程前進屏東縣演出「台灣幻想曲」，分別在瑪家鄉長榮百合國小、來義鄉南和國小及滿州鄉滿州國小演出，其中滿州鄉吹起強陣風，團隊考量安全決定裸台演出。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，很感謝屏東縣政府協助偏鄉交通，3天16輛接駁車次，接送550名大小朋友。這次從19日到21日連演3天，但非常驚險，「第2天，準備進行彩排的來義鄉與正在裝台的滿州鄉都吹起6級強陣風，舞台布幕及輸出都被吹破，我們現場立刻開始應變措施。」

張敏宜說，團隊立刻卸下所有擋風的布幕，加強人員安全機制，同時間台北辦公室及現場同步視訊討論第3天的演出是否需要取消，「這真的是很難決定，一方面看著氣象局發布的強風特報，擔心劇組安全；另一方面又擔心孩子們期待落空，尤其是滿州的孩子已經等了10多年。」

張敏宜說，就在中午過後，風勢開始漸小，現場立刻請舞台公司臨時調結構料加強安全，除了必要性的布幕，移除各種會有風阻安全的設備，就是要給孩子們一個愉快看戲的夜晚，「這應該是『台灣幻想曲』第一次裸台演出。」

紙風車「台灣幻想曲」中的「屏東故事」從牡丹社事件到恆春古城的季變興衰出發，一直到國寶月琴演奏家陳達和他的月琴傳說等等，結合投影片段，讓孩子穿越過去與現在。現場就有家長說，很多歷史大人也不清楚，但能透過演出傳承給孩子，很有意義。

屏東縣長周春米表示，屏東縣內33鄉鎮市，分布在2700多平方公里，許多生活在比較偏遠地區的孩子，機會相對的也會比市區的孩子來的更少，「非常謝謝紙風車和贊助的昇恆昌、義榮豐及傑生4個基金會聯手，將國家級演出帶到屏東給孩子們欣賞。」

根據紙風車劇團今天發布的新聞資料，屏東縣僅餘霧台鄉、春日鄉，就完成全縣33鄉鎮演出。（編輯：陳政偉）1130321