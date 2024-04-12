屏東扶植品牌演藝團隊 周春米授證肯定11團

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東縣政府扶植品牌演藝團隊，屏東縣長周春米今天授證11團隊，肯定各團表演藝術努力成果，並期勉團隊持續在地扎根，深化屏東藝文品牌。

周春米接受媒體聯訪表示，透過屏東品牌認證，可以讓更多人認識表演者的專業與才華。今年獲選品牌演藝團隊多元豐富，有音樂、舞蹈、現代戲劇類、傳統戲劇類等類別，展現屏東演藝團隊蓬勃發展樣態。

根據縣府新聞稿，入選「菁英演藝團隊」有屏東聯合管樂團、全樂閣木偶劇團；「傑出演藝團隊」則有屏東室內合唱團、嵐天樂集、藝夥人表演製作團、飛悅舞集、上西園掌中劇團、明興閣掌中劇團、明華園黃字戲劇團、貓頭鷹兒童劇團、星星戲樂9團。

明華園黃字戲劇團當家小生翁妙嬅表示，黃字團近年嘗試跨界與不同劇種合作，今年會推出與布袋戲結合的演出；在授證儀式看到許多值得獲獎的團隊，也許會開啟更多合作機會。

嵐天樂集團長甘聖竹表示，團隊將排灣族傳統鼻笛跟現代樂器、音樂作跨界融合，再帶入影像與戲劇元素，以新視野呈現傳統文化，表達屏東主要原住民族排灣族及傳統原住民青年所面臨的人生困境。

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文化處表示，為輔導表演團隊提升專業展演與運營能力，縣府長期推動扶植計畫，目前除了蒂摩爾古薪舞集、種子舞團、滯留島舞蹈劇場3團已邁向國家級團隊，民國112年屏東演藝團隊扶植成果也獲文化部評鑑特優。

屏東品牌演藝團隊將從5月至12月在屏東藝術館、演藝廳接力舉辦展演活動。除了售票展演之外，團隊陸續參與「藝術宅急便」、「藍皮火車」等不同形式表演，讓各鄉鎮民眾都有機會欣賞精彩演出。活動詳請可上屏東藝遊粉絲專頁查詢。（編輯：吳協昌）1130412