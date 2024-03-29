文化部庄頭劇場巡演 史哲：當成表演團隊見面會

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）2023年文化部「文化平權巡演-庄頭劇場 藝日限定」巡演近12萬人次參與，今年將持續常態化舉行。文化部長史哲表示，希望受邀的表演團隊能夠把庄頭劇場當成見面會，現場就要賣演出的票。

根據文化部今天發布的新聞資料，上半年的5個團隊包括紙風車劇團打頭陣回到故鄉嘉義縣，FOCA福爾摩沙馬戲團從去年的澎湖跨海金門，國立台灣交響樂團到基隆演出「影．響台灣電影音樂會」精華版，明華園到故鄉屏東帶來指名演出的「超炫白蛇傳」，朱宗慶打擊樂團則帶來第60場「木蘭」擊樂劇場。

史哲今天在記者會上表示，庄頭劇場除了可以實踐文化平權以外，也希望藉由大團帶小團的模式，讓庄頭劇場成為另類的「品牌見面會」，期盼庄頭劇場的戶外免費演出，能與劇場內的售票演出互相拉抬，或許有一天可以看見在庄頭劇場演出的當下，觀眾就會忍不住的開始購買劇場內的票。

文化部今年安排首度走訪的縣市包含嘉義市、新竹市、基隆市、花蓮縣，更將插旗離島金門，這也是繼去年9月澎湖演出後，文化平權巡演第2個離島場次。

一直被安排在外島演出的FOCA福爾摩沙馬戲團創辦人林智偉表示，雖然去年在澎湖經歷2個颱風，但演出現場迎來1萬個觀眾，非常感動。今年團隊再度受邀，將會帶著超過50個演員及工作人員，前進離島表演，實踐文化平權。

今年紙風車劇團與明華園總團紛紛選定家鄉演出，史哲表示這就是擺明要拚場，「回到故鄉演出的我們一點都不擔心人潮，相信一定會很精采熱鬧。」紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，這次將在創辦人李永豐的家鄉嘉義縣首演全版的「唐吉軻德冒險故事-銀河天馬」庄頭限定版，詮釋文化平權巡演理念。

孫翠鳳表示，文化部長史哲都知道明華園壓箱寶在哪裡，今年的「超炫白蛇傳」將推出青春版，所有舞台牌樓大手筆重新製作，「團長陳勝福這次要花大錢，我沒有罵他，希望讓觀眾看到明華園的創新。」

國台交團長劉玄詠表示，這次將演出2023年轟動北、高的「影．響台灣電影音樂會」精華版，邀約戴愛玲、楊大正、范逸臣等演唱「酒矸倘賣無」到「海角七號」，希望在基隆國門廣場帶著國人回到無限回憶的精彩夜晚。

文化部表示，「文化平權巡演-庄頭劇場 藝日限定」今年延續首屆理念，以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向作為主軸，發展出在地藝文活動的獨創性，歡迎全國民眾踴躍參加。下半年活動資訊預計於夏季公布。（編輯：陳政偉）1130329

文化部29日在台灣戲曲中心舉行「平權巡演一庄頭劇場藝日限定」啟動記者會，公布上半年度演出陣容，包含紙風車劇團、國立台灣交響樂團、朱宗慶打擊樂團、明華園戲劇總團及FOCA福爾摩沙馬戲團等，記者會上透過5團一同參與「庄頭全台跑透透」橋段，以趣味接力賽象徵接力演出「台灣經典、世代精選」。中央社記者王騰毅攝 113年3月29日

文化部29日在台灣戲曲中心舉行「平權巡演一庄頭劇場藝日限定」啟動記者會，文化部長史哲（前中）、明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳（前左3）、紙風車文教基金會執行長張敏宜（前右4）、國立台灣交響樂團團長劉玄詠（前左2）與朱宗慶打擊樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團等表演團隊出席，為活動宣傳。中央社記者王騰毅攝 113年3月29日