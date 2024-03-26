史哲參加台外媒體人茶敘 用文化說好台灣故事

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）文化部長史哲今天參加台外媒體人茶敘，發表「從晶片到文化名片」演講。史哲表示，當科技成為主流，「如何跟世界說故事」很重要，也期許台灣自由創意環境的槓桿效應能發揮到「極大化」。

史哲表示，希望大家都能共同體認，「這些說故事的方式不只是影視政策或文化政策，而是台灣要走的方向。」

史哲今晚參加由台灣新聞記者協會（ATJ）及台灣外國記者會（TFCC）舉辦的「台外媒體人茶敘」，史哲開場幽默表示，如果早知道他是第一個來「台外媒體人茶敘」交流活動的現任閣員，「我就不敢來了。」現場不斷響起笑聲。

史哲表示，上任之時他就喊出「壯大台灣內容，建立文化自信」，「如果半導體產業是世界認識台灣的第一步，那麼哪些文化可以代表台灣，這是很重要的。」

史哲認為，台積電在世界各地的設廠，似乎有一點像是台灣的「一帶一路」，帶著台灣走向世界，「台積電去了德國、美國跟日本設廠，這些都是台灣人認為非常高度先進的國家，這讓台灣能見度更為提高。」

史哲回憶，小時候他覺得世界上的人對台灣的認識，就是「做雨傘的代工」，「再大一點，台灣是製造筆記型電腦的，但現在不一樣了。」史哲表示，要思考台灣有科技的面貌，有經濟的面貌，但沒有「靈魂」，「有文化、有個性，才會是一個完整的人。」

史哲特別提到入圍2024年第96屆奧斯卡金像獎最佳紀錄短片的「金門（Island in Between）」，「我常說柏林圍牆、南北韓、金門與中國是世界冷戰的3大戰場，這些歷史可能連台灣人自己都忘記了。但這些歷史對於全人類都有共感，會起共鳴，都很值得繼續深挖。」

史哲也說，韓國很願意把近代史轉化成電影、轉成IP，再轉化成國家的文化表徵，這很值得學習。

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根據文化部資料，文化部113年度中央政府總預算獲編新台幣268.66億元，成長幅度近32%，加計前瞻預算29.59億元，總計今年預算達298.25億元。但史哲表示，即使113年度整體總預算增加，但加起來仍然不到國家總預算的百分之一，「有機會我都會遊說爭取文化部更多預算，因為這是很值得的投資。」

史哲最後表示，沒有多久蘋果的頭顯設備就要問世了，這也代表以後的文化樣貌會出現在蘋果的擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）之中，「我們要善用科技，應用科技，全面壯大台灣內容，也讓台流繼續造浪。」（編輯：張雅淨）1130326