鄭文燦視察桃園市立美術館進度 期待成文化地標

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）行政院副院長鄭文燦、文化部長史哲今天提前開箱下週將試營運的桃園市兒童美術館，同時視察仍在興建中的桃園市立美術館。鄭文燦說，落成之後會成為桃園市文化地標，帶動桃園整體發展。

鄭文燦今天表示，桃園市立美術館是自己市長任內「文化綠洲」美術館群計畫中的重大建設之一，4月3日開幕的兒童美術館及2026年3月落成的市立美術館，將擁有美術館典藏、展覽、研究、教育、文化、觀光6大完整功能。

根據文化部今天發布新聞稿，鄭文燦提到，當初興起建設桃園市立美術館最主因是桃園市是6都當中唯一沒有美術館的都市，因此在2018年他擔任桃園市長任內以新台幣30.7億元預算提出興建美術館計畫，由行政院、文化部同意補助13.76億元，在當時相較於其他縣市來說獲得相對較高的補助。

而為了讓典藏、展示先行，後續再爭取文化部6500萬元補助，用於典藏、展示等軟體經費。鄭文燦表示，近年因工程造價、營建物價指數上升，造成整體預算增加，他以自己市長任內都是用中央增撥的統籌分配款進行預算增加的經驗，建議桃園市政府目前仍可優先使用統籌分配款優先補足預算不足之處。

文化部長史哲則提到，桃園市兒童美術館是目前國內「獨立館舍規模最大的兒童美術館」，興建中的桃園市立美術館則是目前台灣「最大連續展間的美術館」。

史哲表示，文化部過去7年以公共建設、前瞻基礎建設經費補助軟硬體經費超過14.4億元，從定期的工程督導會報看來，除了疫情期間無法避免的缺工、缺料問題外，桃園市在工程進度、施工品質上都讓大家相對安心。

史哲表示，他深信在擁有普利茲克獎建築師的建築設計及桃園市政府全力的營運投入下，桃園市立美術館將成為桃園、青埔地區的藝文重鎮，也將作為全國藝文展覽的重要基地。

鄭文燦在桃園市長任內積極規劃打造包含桃園市兒童美術館（八德館）、橫山書法藝術館、市立美術館、兒童美術館以及中路美術館等美術館群計畫，今天來到即將開館的兒童美術館時特別有感。

鄭文燦表示，全景落地窗為背景的演講廳，特別引進窗外的青塘園公園景觀，讓這座由日本建築師山本理顯及台灣建築師石昭永聯合設計，號稱「藝術山丘」遊戲景觀化建築的美術館，呈現美術館、公園完全相容的美好風景。

鄭文燦期盼，桃園可以成為一個藝術家可以展覽交流的空間，期許在2026年市立美術館完工落成前，能以典藏、展覽先行。文化部則表示會盡力提供支持。

鄭文燦也預告，2025年台灣燈會將在10年後重返桃園，期待在美術館等設施陸續完工下，讓民眾看見桃園的建設、桃園的進步。（編輯：張雅淨）1130326