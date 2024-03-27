二次元創作以兒少性剝削下架 史哲：保障創作自由

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）二次元創作是否適用兒少性剝削條例，日前引發創作者強烈表態，認為定義模糊難以認定，今天立院教育及文化委員會立委詢問文化部長史哲態度，史哲表示兒少課題不容迴避，但創作者自由也要保障。

去年12月因有平台介紹日本成人遊戲內容，經PTT貼文轉發，因其中有幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關動作，iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友批評。

立法院今天召開教育及文化委員會，文化部長史哲列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委洪孟楷質詢表示，難道以防制兒少性剝削為由，iWIN網路內容防護機構可以「包山包海」預防性下架；史哲表示，創作者自由要被保障，「分級，警語這些必須要做，目的也是撐開創作者的自由創作空間。」

「iWIN網路內容防護機構」日前以防制兒少性剝削為由，要求PTT及部分網路媒體下架相關內容，引發網友不滿，認為兒少性剝削不應管到二次元創作、兒童樣態的相關認定標準模糊等，引發熱烈討論。

國民黨立委葛如鈞質詢先以「小美人魚」圖片詢問部長小美人魚幾歲？是人還是動物？史哲表示，他從來沒想過這個問題；強調自己是「阿宅」的葛如鈞表示，這的確非常模糊難以定義，葛如鈞也質疑，「包括兒少、圖畫、內容角色客觀上足以引起性慾和羞恥等等，這些判斷標準是否可以作為案件認定的參考依據。」

葛如鈞舉例，「神隱少女」的白龍外表12歲，實際上代表一條河，他可能有是幾千年的年齡；再加上標準由地方政府認定，以後會不會2個縣市採取不同的標準；史哲表示，兒少課題是一個大家要共同面對的課題，「我們不迴避這個課題，我們可以討論。」

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至於地方自行判定，史哲認為這應該是目前在法制上有這個程序，但不應該形成一國兩制。

葛如鈞表示，文化部作為漫畫產業的主管機關，應該要對這個議題有立場跟態度，他也要為所有漫畫創作者發聲，「漫畫創作者的本意絕對不是希望自己的作品跟犯罪有所連結。」葛如鈞說千萬不要像網友所說，以後美少女戰士從此在台灣變身，小丸子從此不能跟爸爸洗澡的荒謬情形發生在台灣。（編輯：李亨山）1130327