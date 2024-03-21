二次元兒少性影像爭議 擬改地方政府認定後下架

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）二次元創作受兒少性剝削防制條例規範的適切性受關注，衛福部今天開會做出4結論，決議調整通知下架流程，擬改由地方主管機關組審議小組，認定屬實才通知業者限制瀏覽或移除。

衛福部召開研商二次元創作適用「兒童及少年性剝削防制條例」疑義會議，討論相關適切性與認定標準，與會者涵蓋創作團體、兒少組織、專家學者、網路平台業者、法務部及文化部等。

歷經2個半小時討論，會中做出4項結論，包括創作自由與兒少權益並重、法律規範有其必要、認定標準應更具體，以及自律先行再由主管機關認定。

「自律先行再由主管機關認定」方面，衛福部保護服務司副司長郭彩榕接受媒體電訪說明，現行iWIN針對疑涉違反兒少性剝削防制條例規定時，即通知平台業者限制瀏覽或移除，並同時移請地方警政機關、社政主管機關續處。

郭彩榕指出，在沒有確定是否違法前就要求下架，恐有未審先判疑慮，為維護創作者權益，未來將先依兒少權法規定，要求通知平台業者優先補正相關防護措施，如警示性防護、阻攔性防護、嚴格年齡限制，例如18歲警語、嚴格會員資格審查。

至於是否違反兒少性剝削防制條例，將由地方主管機關組成審議小組，小組成員應具有多元代表性，進行認定屬實後，再由地方主管機關通知業者限制瀏覽或移除。

她並解釋兒少性影像納入法律規範的必要性，主要是考量現行刑法第235條訂有散布猥褻物品罪，且未排除虛擬圖畫適用，另外，兒童及少年福利與權益保障法中，對於有害兒少身心健康的網路內容，也訂有自律規範，加上現行科技發展迅速，虛擬與真人難以分辨。

根據iWIN統計，自民國112年8月15日迄113年2月底止，iWIN受理民眾檢舉虛擬兒少圖畫案件計2498件，其中高達2177件、87.15%皆未違反兒少性剝削防制條例或兒少權法，僅5件、0.2%涉違反兒少性剝削條例，316件、12.65%涉違反兒少權法。

衛福部強調，雖然絕大多數的虛擬兒少圖畫未違反法規，但動漫界仍有擔心觸法疑慮，因此透過這次會議多方意見交換，後續將由iWIN召開多方利害關係人會議，針對實務執行疑義討論。

此案源於去年12月中，有平台介紹日本成人遊戲內容，PTT貼文轉載相關網址內容，其中的幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關行為，iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友炸鍋批評。

網友為此在公共政策網路參與平台發起「二次元創作（虛擬產物、圖畫）受兒少性剝削條例規範限制的適切性」連署，認為目前無數據支持佐證虛擬創作為兒少性剝削的主要誘發或促使因素，執法過當恐浪費社會資源又無法有效解決兒少性剝削問題。（編輯：管中維）1130321