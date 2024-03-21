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衛福部二次元兒少性影像會議得結論 與會業者反彈

2024/3/21 21:06（3/21 21:49 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者王寶兒台北21日電）衛福部今天召開二次元創作適用「兒童及少年性剝削防治條例」疑義會議，會後發布新聞稿指出會中得出4結論，遭與會業者紛紛發布聲明指「不同意結論」，指會議根本無實質交流。

會議與會團體包含創作團體、兒少組織、專家學者、網路平台業者、法務部及文化部等，衛福部則指出初步結論包含創作自由與兒少權益並重、法律規範有其必要、認定標準應更具體、自律先行再由主管機關認定。

ACGN創作權益推動協會、台北市動漫企劃人員職業工會、PTT C_Chat版務皆於會後發布聲明指出不同意與衛福部作出共同結論，ACGN協會及動漫工會表示拒絕為衛福部新聞稿背書，PTT C_Chat看板板務則指衛福部新聞稿「草率且粗魯。」

動漫工會理事長劉佳豪向中央社記者表示，會議過程僅讓與會者代表輪流發言，但衛福部並無針對業者意見作出回應，也沒有讓各領域與會者交流，在發言一輪後才草草念出會議結果，「但其實根本就沒有實質交流。」儘管如民進黨籍立委蔡易餘有表達二次元創作應與真人圖像劃分開來，也並未受理會。

衛福部做出的4結論中，包含通知下架流程改為由地方主管機關組審議小組，認定屬實才通知業者限制瀏覽或移除。漫畫家韋宗成表示，這樣的情況只會更混亂，在不同地方主管機關主責下，「哪邊寬鬆就跑哪邊嗎？」且因為只要受到檢舉，創作者就會被通知了解狀況，在不知會如何踩到界線時，就會自我侷限。

未來數位總編輯韓京岳表示，討論最根本的核心應是創作與真人世界兒少權利不能掛鉤在一起，兒少性剝削條例保護的是真實世界的兒少，條文所指「圖畫」範圍應侷限在以真人為本的圖，而非無限擴張到憑空想像的圖像，「現在出版與創作都會被迫面對自我審查的問題，心中有個小警總。」（編輯：陳政偉）1130321

#iWIN
#衛福部
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