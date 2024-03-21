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虛擬兒少性影像違法與否 民團肯定由公權力認定

2024/3/21 18:41
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（中央社記者吳欣紜台北21日電）兒少性剝削條例是否擴及虛擬創作，衛福部今天做出4點結論，包含由地方主管機關組審議小組認定等，兒少團體認為，將認定權交由具公權力機關執行，執行可更受公評。

衛福部今天召開研商二次元創作適用「兒童及少年性剝削防制條例」疑義會議，討論相關適切性與認定標準，會後做出4點結論，包含創作自由與兒少權益並重、法律規範有其必要、認定標準應更具體以及自律先行再由主管機關認定。

其中，衛福部決議調整通知下架流程，擬改由地方主管機關組審議小組，認定屬實才通知業者限制瀏覽或移除。

台灣展翅協會今天受邀參與會議，秘書長陳逸玲表示，兒童及少年性剝削防制條例將虛擬兒少性剝削影像納入規範，是因這樣的製品對兒童仍有影響性及潛在傷害，實務上仍可見用此誘拐兒童、減低兒童性敏感度的案例，顯見這類製品確實仍會對兒童造成傷害。

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陳逸玲也提到，兒童及少年性剝削防制條例所規範內容是指涉及強調放大兒童性交、孩童性器官，或是孩子被性侵卻很享受等內容，並不是所有虛擬圖畫都在範圍內，也不是所有二次元創作都受限，今天的會議有針對這些做釐清，期待之後討論可以更聚焦。

陳逸玲指出，衛福部決議由地方主管機關組成審議小組來判斷是否違反兒童及少年性剝削防制條例，這樣的方式是可行的，因為iWIN本就是無公權力機關，後續由具有公權力的地方政府來執行這件事情可更受公評。1130321

#iWIN
#兒童及少年性剝削防制條例
#台灣展翅協會
#陳逸玲
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