兒少性剝削條例適用二次元與否 業者憂定義不清

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（中央社記者王寶兒台北20日電）衛服部明天將召開會議討論二次元創作適用兒童及少年性剝削防制條例適切性及認定標準。對漫畫、動畫創作者來說，有關「性」或「兒少」的認定標準最重要，定義不清恐危及創作自由。

去年12月因有平台介紹日本成人遊戲內容，經PTT貼文轉發，因其中有幼態虛擬人物圖片有類似性交跟性相關動作，iWIN網路內容防護機構通知平台下架內容，引發網友批評。

執筆熱門作品「冥戰錄」的漫畫家韋宗成向中央社記者表示，二次元人物得否適用兒童及少年性剝削防制條例，還是要看個案認定，若描繪如兒童性交動作，可討論列為管制範圍，但若定義不明，擴張到小孩穿泳衣都不行，如此創作將越來越保守，目前許多創作者擔心的就是定義模糊。

韋宗成提及，此次事件中如兒童福利聯盟會舉歐美國家案例比較，但其實以台灣而言，地緣相近的日本針對「東京都青少年健全育成相關條例」的修法歷程或能參考比較，當時政府同樣想管制二次元創作中有關未成年、或給人未成年感受的繪畫主體，就遭漫畫家們反對，「虐童還在虐童，但兒少團體會先拿二次元開刀。」

以IP「九藏喵窩」在台、日推出動畫的台灣角色品牌授權協會創辦人陳仲君表示，因目前正努力將IP跨領域至遊戲，以業者角度而言，會擔心無意就踩到紅線，如「九藏喵窩」中有貓咪角色變身後會成為小女孩，若描繪到夏季去海灘穿著清涼，是否也能說使人引起性聯想？「若對於虛擬人物判定是有問題的，那就會很麻煩，因為很多保守團體看到美少女圖就會以為是少女。」

陳仲君認為，明天會議能否找到實際於ACGE領域發展的業者很重要，「如果你不懂我，那你要怎麼管制我？」

未來數位總編輯韓京岳去年出席iWIN兒少網路安全年會論壇時即指出，落實兒少安全、網路防護、真實兒童情色犯罪與虛擬情色圖像判定本就不應混為一談。以出版方來講，出版檢查是應盡責任，也就是避免真實兒童受害內容可以出版。（編輯：龍柏安）1130320