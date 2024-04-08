魯凱族手紋耆老柯梅花辭世 文化部將頒贈旌揚狀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北8日電）魯凱族手紋耆老柯梅花Thaulalui．Palribulungu於5日辭世，享嵩壽100歲。文化部長史哲聞訊深表哀悼，將頒贈旌揚狀予以表彰她對於手紋文化的保存、維護及傳承。

文化部長史哲今天透過新聞稿指出，柯梅花生前是屏東縣美園部落僅存唯一的手紋長者，長期守護部落文化，維護部落社會階序倫理，為台灣歷史及無形文化資產留下重要註腳。

文化部表示，魯凱族的社會秩序與階級制度嚴謹，透過嚴格執行與生活實踐，維持並承載著部落傳統的各種秩序、文化、社會意涵。手紋是傳統社會階級制度下的文化表現，透過圖樣宣示其社會地位、家族系譜、財富，手紋在形式與文化實踐上仍保有傳統風貌，具重要歷史意義及民族文化代表性。

柯梅花長年致力於手紋文化的保存維護工作及儀式，於2023年9月15日經屏東縣政府公告認定為「魯凱族手紋」保存者。

文化部表示，為感念柯梅花對於手紋文化的保存、維護及傳承，文化部將持續協助手紋文化的傳承紀錄工作，讓這項珍貴的原住民族無形文化資產永續流傳。（編輯：張雅淨）1130408