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紙風車屏東團「阿猴落地掃」 巡演說在地大小事

2024/3/8 15:31（3/8 16:06 更新）
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屏東縣政府與紙風車劇團合作培訓屏東戲劇人才，經2年表演訓練，8日在屏菸舉辦記者會預告9日將展開「阿猴落地掃」巡演活動，演出全新創作「屏東大小事」。中央社記者李卉婷攝 113年3月8日
屏東縣政府與紙風車劇團合作培訓屏東戲劇人才，經2年表演訓練，8日在屏菸舉辦記者會預告9日將展開「阿猴落地掃」巡演活動，演出全新創作「屏東大小事」。中央社記者李卉婷攝 113年3月8日
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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）屏東縣政府與紙風車劇團合作培訓屏東戲劇人才，經2年訓練，明天將展開「阿猴落地掃」巡演活動，演出全新創作「屏東大小事」，以在地生活經驗為主軸，重溫人親土親年代。

縣府今天舉辦在屏菸舉辦「阿猴落地掃」巡演活動記者會，全新創作的「屏東大小事」，以傳統落地掃形式，崁入現代歌廳秀的表演風格，將社區故事用寓教於樂的劇情、淺顯易懂的對白呈現出來，會有長輩耳熟能詳的寶島曼波、四季紅、山頂的黑狗兄等歌曲進行舞蹈編排，並融入反詐騙、長照等與大眾生活相關的議題。

屏東縣長周春米會中表示，培育屏東在地戲劇人才，在屏東演出屬於屏東的故事，讓鄉鎮長輩與孩子都可以開心看戲，不僅讓在地戲劇人才獲得豐富的表演經驗，更縮短屏東鄉親與藝術文化的距離，希望將「阿猴落地掃」巡演成為屏東新文化運動。

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紙風車文教基金會董事長李遠指出，紙風車首次在戶外以不搭台、貼近觀眾的方式進行演出，相較於以往的大舞台，更可以和觀眾溝通，能直接感受觀眾反應，對屏東學員來說是很大的挑戰；落地掃透過貼近觀眾互動的表演型態，藉此磨練屏東學員表演技能，累積經驗值。

縣府提及，巡演活動9日於屏菸1936文化基地首演，16、17日至萬巒鄉萬金聖母聖殿、東港鄉東隆宮、竹田鄉西勢覺善堂、南州鄉溪洲代天府的廟口或戶外廣場演出5場，讓當地居民近距離接觸表演藝術，演出皆免費入場。（編輯：謝雅竹）1130308

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