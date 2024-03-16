紙風車劇團屏東落地掃 電話感情投資詐騙都入戲

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（中央社記者黃郁菁屏東縣16日電）「談戀愛還賺大錢」、「匯款78萬可以拿到10張台積電」詐騙伎倆頻傳，紙風車劇團屏東團今天在東港東隆宮推出「阿猴落地掃」演出，將屏東大小事融合戲劇作演出，現場開懷享受演出之際，也自然不被詐騙欺騙。

屏東縣政府與紙風車培訓的屏東戲劇人才，今天起展開「阿猴落地掃」巡演活動，下午在東港鎮東隆宮巡演，這也是紙風車屏東團員首次面對戶外演出的考驗，一人飾演多角色挑戰學員的演技，節奏緊湊，唱作俱佳，也獲得觀眾熱烈掌聲。

屏東縣長周春米表示，她自已學法律的，過去擔任立委，很多時候看到被詐騙案件受害的老人家，內心分外不捨，「看到紙風車屏東學員演出劇中詐騙的故事，實際發揮了戲劇關心社會大眾的功能。」周春米說，政府來講都很像政令宣導，紙風車這樣的表達，比甚麼都讓人記得。」

屏東團團員分別來自屏東、高雄及台南，以屏東在地人居多。周春米說，讓屏東的人才演屏東的故事，服務屏東的小孩，希望之後可以走遍屏東33個鄉鎮市，有機會也要將屬於屏東的故事帶到全台各地巡演。

前屏東縣長也是紙風車屏東團催生者潘孟安演出之後到場表示，經歷疫情，很開心在周春米縣長的支持下，讓屏東團順利演出。潘孟安表示，期待有一天紙風車能夠在屏東成立實驗教育機構，讓屏東孩子有機會在讀書之外，也能培養台前幕後的各種技能。

紙風車文教基金會董事長李遠（小野）表示，紙風車的夢想不只是走遍全台每個角落，讓全台灣的孩子可以看到戲劇表演，還有個夢想是想要直接到在地，找到對表演有興趣的人，培養出一個屬於在地的劇團。李遠表示，看到屏東團成功演出，「紙風車已經成功開啟了一個夢想的起點。」

紙風車劇團表示，這次4鄉鎮巡演獲得在地熱情支持，其中萬金聖母聖殿、東港東隆宮、西勢覺善堂、溪洲代天府大方出借場地，西勢覺善堂更主動在觀眾席架設帳篷，希望觀眾可以舒適看戲。

「阿猴落地掃」屏東大小事以傳統落地掃表演形式，穿插不同的故事情境，將投資、愛情及簡訊詐騙，長輩需要多加了解的長照服務內容，年輕人生育養育問題等生活化資訊，搭配團員自創的沉浸式表演，讓現場觀眾自然而然理解，再加上現場以社群群組作觀眾互動，完全沒有冷場。

「紙風車阿猴落地掃」巡演活動3月17日早上11時在屏東縣竹田鄉西勢覺善堂玉清宮，下午4時30分在屏東縣南州鄉溪洲代天府演出。（編輯：陳政偉）1130316

屏東縣政府與紙風車劇團合作培訓屏東戲劇人才，經2年訓練演出全新創作「屏東大小事」，16日在東港東隆宮前搬演在地故事，融入生活化資訊與議題，與現場觀眾即興互動，重溫廟口看戲文化。中央社記者黃郁菁攝 113年3月16日