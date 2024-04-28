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宜蘭花蓮上午2級地震 統測考試未受影響

2024/4/28 13:36（4/28 14:42 更新）
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113學年度四技二專統一入學測驗28日舉行第2天考試，在台北考場應試的考生們專心複習，在考試前認真準備。中央社記者謝佳璋攝　113年4月28日
113學年度四技二專統一入學測驗28日舉行第2天考試，在台北考場應試的考生們專心複習，在考試前認真準備。中央社記者謝佳璋攝　113年4月28日
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（中央社記者許秩維台北28日電）四技二專暨二技統測今天舉行，技專校院入學測驗中心表示，上午花蓮及宜蘭雖發生2級地震，但對考試進行並無影響；目前累計68名考生突發傷病、啟用23間備用試場。

技專校院入學測驗中心今天舉行113學年度四技二專統一入學測驗第2天考試，測驗中心新聞稿指出，第1節考專業科目（二），缺考率7.08%，比112學年度（6.68%）略增；第2節考數學，缺考率6.43%，也比112學年度（6.16%）略增。

113學年度二技統一入學測驗今天進行第1天考試，第1節考國文，缺考率6.55%，比112學年度（6.29%）略增；第2節考英文，缺考率6.5%，也比112學年度（6.24%）略增。

測驗中心提到，今天上午花蓮及宜蘭地區雖發生2級地震，但對全國各地考區考試進行並無影響，進場及應試秩序良好，無特殊事故回報。

根據測驗中心截至今天中午統計，四技二專統測通報申請突發傷病考生新增1人，兩天累計65人，啟用備用試場共23間；二技統測通報申請突發傷病考生有3人，皆於原試場應試。（編輯：張雅淨）1130428

#地震
#統測
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