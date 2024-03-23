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響應國際關燈日第15年 台電統計減排超過600噸

2024/3/23 11:32
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（中央社記者羅元駿台北23日電）2024地球關燈一小時（Earth Hour）活動今晚展開，台電將在晚間8時30分響應關燈一小時。台電統計，台灣自2010年加入國際響應這項活動至今，累計節電超過125萬度，減排超過600噸二氧化碳。

「Earth Hour地球一小時」從2007年起自澳洲雪梨發起，在每年3月最後一個週六晚間進行關燈行動，至今全球累計逾190個國家區域及超過1.8萬個世界地標共同響應，台灣自2010年起加入響應。

台電表示，位於公館的台電總部大樓響應關燈活動，除維持電力調度、通信與資訊機房必需電力確保供電無虞，將關閉2棟建物合計近40層樓超過60個單位所有照明與插座電力。

台電統計，全台響應活動至今，累積節電已突破125萬度，換算等同減少超過600噸二氧化碳排放量及6萬棵樹木一年的吸碳效益。去年全台關燈一小時活動節電量達15萬度，創下歷史新高紀錄。

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台電繼去年11月與歐洲商會共同發表「電力淨零路徑報告書」，今年將與歐商旗下會員包含台灣拜耳、華南銀行、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、默克、施耐德電機、風睿能源等6家企業在晚間同步參與關燈活動，荷、法、德、台跨國連線，展現守護地球永續理念。

台電表示，將持續推廣全民節電，2023年全國民生住宅節電達18億度，累計共有近1300萬戶次響應節電，等同減少超過90萬噸碳排放，相當於近45萬個家庭用戶全年用電量。（編輯：郭無患）1130323

#台灣
#台電
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