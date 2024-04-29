賴清德老家 新北：國土署擬依原民特區變更用地

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（中央社記者王鴻國新北29日電）副總統賴清德萬里老家用地爭議，新北市政府地政局表示，國土署日前開會擬比照泰雅原住民族特定區計畫處理，在民國106年5月16日前建築，可由地方政府主動變更編定為建築用地。

新北市議會今天進行業務質詢，國民黨新北市議員江怡臻指出，賴清德稱萬里老家房屋鑑價為新台幣17.9萬元，但查詢萬里區周遭透天厝實價登錄，價差非常大，從每坪9.8萬元到124萬元都有。

新北市財政局長陳榮貴答詢表示，據媒體披露的稅籍證明書，相關面積為160平方公尺，換算大約為48.6坪，18萬元只是課稅上評定的房屋現值，與實際交易價格有很大落差。

江怡臻指出，國土署日前開會是否要幫賴清德萬里老家相關爭議解套。

新北市地政局長汪禮國答詢表示，國土署4月15日針對全國廢礦後礦業用地的處理問題開會，原則上採用泰雅原住民族特定區計畫處理，在民國106年5月16日前的建築，可由地方政府主動變更編定為建築用地。

江怡臻質疑，賴清德是原住民嗎，萬里是原鄉嗎，為何會採用泰雅原住民族特定區計畫處理。

汪禮國表示，新北市府在會中向中央提醒，在此案時間點的認定上須非常小心。不過，國土署回應，目前只有此計畫有類似處理方式，因此仍建議採此方式處理。

至於瑞芳水金九礦業用地爭議，汪禮國指出，國土署將放在第2階段討論解決。（編輯：戴光育）1130429