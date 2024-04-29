上映首週收1500萬美元 挑戰者成北美票房冠軍

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（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天指出，辛蒂亞（Zendaya）主演的網球愛情片「挑戰者」（Challengers），上映首週以1500萬美元收入成為北美票房冠軍。

法新社報導，分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，這對愛情和體育劇情片來說是很強勁的開片表現。他說，這部片不僅題材好，導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）和卡司也都是一時之選。

26日至28日的票房結果顯示，本週另一部新片「無名英雄」（Unsung Hero）以780萬美元票房位居第2。

「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire）本週以720萬美元表現，連兩週排名第3。

上週票房冠軍「帝國浩劫：美國內戰」（Civil War）本週進帳700萬美元，排名滑落到第4。

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「噬血芭蕾」（Abigail）本週的排名下滑兩個位置，以530萬美元落居第5。

排名第6至第10的作品依序為：「非紳士特攻隊」（The Ministry of Ungentlemanly Warfare），390萬美元；「功夫熊貓4」（Kung Fu Panda 4），360萬美元；「魔鬼剋星：冰天凍地」（Ghostbusters: Frozen Empire），330萬美元；「沙丘：第二部」（Dune: Part Two），190萬美元；「滅世男孩」（Boy Kills World），170萬美元。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130429