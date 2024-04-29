日圓回神亞幣穩住陣腳 新台幣貶轉升收32.558元

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（中央社記者潘姿羽台北29日電）日圓摜破160大關，匯價拉回155價位，亞幣回穩加上出口商拋匯支撐，新台幣兌美元由貶翻升，今天收盤收32.558元，微升0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額15.69億美元。

日本銀行（Bank of Japan）上週決議維持貨幣政策不變，日圓貶勢繼續催油門，日圓兌美元幾天前才破156關卡，今天繼續暴跌，跌穿160大關，改寫34年新低。

日圓狂殺，導致亞洲貨幣與股市走勢出現分歧，市場關注亞幣是否出現競貶風潮。新台幣兌美元今天以32.590元開盤後，最低觸及32.645元。

不過上午日圓匯率貶破160大關，下午展開強勁反攻，升至一美元兌155日圓，市場謠傳可能是日本政府和日銀終於出手干預。

日圓回穩，加上出口商積極拋匯，新台幣跌幅逐步收斂，匯價更由貶翻升，終場以32.558元作收。

外匯交易員表示，如果日圓穩住陣腳、不再續貶，可望緩和亞幣的貶值壓力，下一步則看美國聯準會（Fed）即將召開的利率決策會議，儘管利率應是無懸念地按兵不動，市場更關心聯準會會後發言，官員如何看經濟情勢及後續利率路徑，聯準會最新聲明將成為市場後續操作的指引，並牽動股匯市發展。（編輯：楊凱翔）1130429