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3代筍農地目不符無法加農保 中市府：請求中央放寬

2024/4/29 18:17（4/29 18:26 更新）
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台中市大坑地區變更為風景區，當地農友從事農作，卻因非屬農業區無法加入農保；台中市議會29日召開財政業務質詢，民進黨市議員曾朝榮（圖）拿出六都加入農民職業災害保險的人數比較，盼市府協助輔導、加強宣導。中央社記者趙麗妍攝 113年4月29日
台中市大坑地區變更為風景區，當地農友從事農作，卻因非屬農業區無法加入農保；台中市議會29日召開財政業務質詢，民進黨市議員曾朝榮（圖）拿出六都加入農民職業災害保險的人數比較，盼市府協助輔導、加強宣導。中央社記者趙麗妍攝 113年4月29日
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中大坑在民國103年變更為風景區，有農友一家3代均在大坑地區種筍，卻因非屬農業區無法加入農保；市議員盼市府協助輔導，中市府表示，將請求中央放寬標準，有條件改變加保資格。

台中市議會今天召開財政業務質詢，民進黨台中市議員曾朝榮表示，大坑地區種有筍子、橘子、花卉等知名農作物，103年大坑地區變更為風景區，有農友一家3代都在大坑種筍，他要加入農保，卻因土地被劃為風景區不能參加。

曾朝榮說，大坑地區3000多公頃，風景區僅占1/3，許多農民的土地仍進行農作，卻因土地編定問題無法申請，父親往生後小孩要續保農保也無法辦理。

農業局長張敬昌表示，因農民所耕作、上一代祖先所留下的土地並非農業用地，因此無法加入農保，目前大坑地區是都市計畫內用地，將請求中央是否能放寬標準，有條件改變加入農保資格。

曾朝榮提到，105年實施農民職業災害保險，農民實際從事農業工作每年達90天、年收入達新台幣3萬600元，每月繳7元即享有傷病給付第1年每日476元；門診每日50元、住院每日900元；身心障礙給付最高61萬2000元；喪葬津貼61萬2000元等福利。

曾朝榮拿出六都加入農民職業災害保險的人數比較，統計112年底止，台南市最多有3萬8000多人、台中市2萬4000多人居次，台中市農民人數約20萬人，還有很大努力空間。

張敬昌表示，去年2月已修法，新加入農保者均強制要加入農民職業災害保險，相信人數會慢慢攀升，而去年2月前已加入農保者，則必須自己申請加保，市府會持續加強宣導。（編輯：陳仁華）1130429

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