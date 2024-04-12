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苗栗縣府發表「菁選集」專刊 匯集青創築夢故事

2024/4/12 18:38（4/12 19:16 更新）
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苗栗縣政府12日舉辦青年專刊「夢想序曲 菁選集」新書發表會，書中記錄20組返鄉或移居青年創業打拚及築夢的故事，苗栗縣長鍾東錦（後中右）也出席發表會。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月12日
苗栗縣政府12日舉辦青年專刊「夢想序曲 菁選集」新書發表會，書中記錄20組返鄉或移居青年創業打拚及築夢的故事，苗栗縣長鍾東錦（後中右）也出席發表會。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年4月12日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣政府今天發表「夢想序曲 菁選集」專刊，記錄20組在地青年店家及團體的故事，展現青年創業築夢多元能量，盼吸引更多年輕人落腳苗栗圓夢。

苗栗縣政府勞工及青年發展處指出，自民國107年起陸續出版「遇見青年」、「洄．苗」、「苗栗．釀」、「苗栗籽」4冊青年專刊，收錄逾80篇青年築夢故事，今年再度探訪20組在各行各業打拚的青年朋友，記錄刊登他們的創業歷程，展現苗栗青年的築夢故事。

專刊發表會由書中主角之一、小提琴家張祐豪演奏揭開序幕，再由青創業者吳志良分享改造老屋、經營創意美食餐飲的創業經驗，現場還展示「百壽有機芽菜農場」及「星仙草」等青年店家各自招牌芽菜手捲、古早味仙草茶等。

苗栗縣長鍾東錦出席專刊發表會指出，縣府迄今出版5本青年專刊，刊登100篇青年創業歷程，透過專刊記錄青年創業理念及圓夢故事。

鍾東錦表示，青年創業不易，往往涉及觀光、文創、餐飲等不同面向，期望各局處加強橫向連繫幫忙創業青年解決問題。

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至於青農方面，鍾東錦指出，縣府也定期召開座談會，給予輔導、協助，目標是建立有利於青年發展環境，讓更多年輕人有信心、勇敢到苗栗尋夢、圓夢。

勞青處指出，配合青年專刊出版，規劃辦理2場青年交流座談會，第1場次「在地共榮－移居青年打造地方創生新動能」於4月15日在台中市北區雙十路一段125號舉辦；第2場次「文創新潮－傳統工藝的再造與傳承」4月17日在苗栗縣公館鄉五穀文化村，皆為免費報名參加。（編輯：戴光育）1130412

#苗栗
#出版情報
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#鍾東錦
#苗栗縣政府勞工及青年發展處
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