iPASS MONEY繳稅優惠多 銀行加碼回饋

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）一卡通公司今天表示，繳稅季來臨，民眾只要在6月3日前透過iPASS MONEY「生活繳費」功能繳稅，就可享多重優惠，包括贈送優惠券、銀行加碼回饋，及抽獎送掃拖機器人、空氣清淨機等。

4月開徵牌照稅，5月還有房屋稅及綜合所得稅需要繳納。一卡通公司今天發布新聞稿表示，民眾只要在6月3日前使用iPASS MONEY帳戶成功繳納任一筆2024年牌照稅、房屋稅或綜所稅，就能享有一卡通及銀行加碼的多重優惠。

例如成功繳稅就可獲得iPASS MONEY優惠券100元（每張面額50元共2張），每人限得一次。繳納牌照稅加贈車麗屋汽車百貨優惠券200元，每人限得一次。

活動期間內使用iPASS MONEY帳戶成功繳稅，並登入iPASS MONEY APP，還有機會抽中Electrolux極適家居300掃拖機器人、Dyson三合一涼暖空氣清淨機。

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此外，一卡通公司也聯合銀行推出加碼活動，透用iPASS MONEY帳戶繳稅，連結指定銀行帳戶完成任務即享加碼回饋，包括玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、新光銀行、元大銀行、台北富邦與遠東等，符合回饋資格最高可享600元加碼回饋。

一卡通公司表示，5月稅單將陸續寄到，用戶只要打開iPASS MONEY APP點選「生活繳費」功能，選擇「規費罰鍰稅捐」，選擇縣市後再點選「稅捐」，掃描QR code或三段式條碼，即可使用iPASS MONEY完成各式稅款繳付，省時又便利。（編輯：黃世雅）1130423