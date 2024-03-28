原民會開放暑期工讀申請 690個名額歷年最多

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（中央社記者張雄風台北28日電）原民會今天表示，即日至4月30日開放今年度原住民族青年暑期工讀申請，包含公部門、非營利組織及文化健康站共690個名額，歷年最多；工讀期間7月至8月底，每月可領基本工資。

原住民族委員會發布新聞稿表示，為鼓勵原住民族青年即早規劃職涯藍圖，認識就業市場、整備職場觀念，今年提供690個原住民族青年暑期工讀機會。

原民會指出，今年度的職缺數量創歷年之最，自103年度開放250個職缺至今年度成長為690個，其中公部門251名、非營利組織196名及文化健康站243名。

原民會說明，工讀內容包含有各級政府機關（構）學習原住民族公共事務運作、在學校協助學生事務、於非營利組織認識地方產業推動部落經濟、至文健站陪伴長輩學習說族語並認識高齡化需求、進入原家中心瞭解正式及非正式資源連結與合作，及於合作社累積工作經驗等。

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原民會表示，工讀期間7月1日起至8月31日，提供工讀生每月新台幣2萬7470元，2個月即達5萬4940元；申請自即日起至4月30日止，請於原JOB原住民族人力資源網或紙本郵寄至各縣市政府承辦單位，相關訊息可參閱原民會官網。

原民會指出，青年學子提出申請後，將由各縣市政府承辦單位採書面、面試或筆試等多元方式進行甄選，並依據「表達能力」、「文化認同」、「專長經驗」等相關項目審查。（編輯：管中維）1130328