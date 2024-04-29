春季聯賽台灣中油戰績亮眼 預賽不敗分組第1晉級

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北29日電）全國成棒甲組春季聯賽B組預賽，台灣中油（開南大學）戰績亮眼，今天與文化大學交手投打發揮，以4比2搶勝，預賽維持不敗，以分組排名第1晉級決賽。

113年全國成棒甲組春季聯賽預賽B組大學隊賽程今天結束，台灣中油與文化大學交手，台灣中油開賽抓準對方投手控球不穩，1人出局後連續選到3次四壞保送，巫建霖適時安打送回2分、取得領先。

文化大學4局上追回1分，6局下台灣中油靠著保送、黃子堯二壘打推進，1人出局後邱冠維適時安打添分，7局下2人出局後再靠著觸身球保送、失誤、對方投手暴投多添保險分，文化大學8局上追回1分，但攻勢沒有延續吞敗。

台灣中油今天採用投手車輪戰，7任投手接替登板，羅俊恩中繼投2局僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，奪下勝投。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣中油搶下今天比賽勝利，預賽戰績9勝1和、維持不敗，以分組第1晉級決賽，同組的富邦公牛（台灣體大）戰績7勝3敗、排名第2，3到5名則為文化大學（6勝3敗1和）、崑山科大（6勝4敗）、嘉義諸羅山（嘉義大學）（6勝3敗1場取消）。

春季聯賽預賽採分組循環賽，A組社會隊為雙循環賽制，B、C組大學隊採單循環，各組取積分前5名晉級決賽，各分組第6名擇優取1隊晉級決賽。（編輯：張雅淨）1130429