北市大、大理高中拚合併 估最快115學年度掛牌

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）盼成為全台首間全齡大學，台北市立大學及大理高中正推動改隸合併，教育局近期將審查評估報告，之後還須經過契約書審查、實地訪視等流程，依此推估，最快2年後才能掛牌。

台北市立大學與大理高中在民國111年簽訂策略聯盟，推動兩校改隸合併，以強化師資及運動選手培育，盼成為全台首間全齡大學。大理高中去年7月將評估報告送教育局審查，並在補齊資料後於今年3月重新送件。

台北市教育局今天表示，近期將組成審查小組審查大理高中改隸評估報告，通過後進入第2階段，由大理高中提報合併計畫及契約書，審查小組若初審通過，將進入學校實地訪視並複審，接著才會核定籌備。

教育局說明，籌備期滿後，審查小組將再度訪視，若同意改隸，再由北市大將改隸後的組織規程送教育部核定，最後才能掛牌。依此流程推估，2校最快115學年度能以新校名招生。

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教育局長湯志民接受媒體聯訪指出，教育局會盡量配合並協助學校，但就像情侶結婚需要籌備很久，2校間也有很多東西要談，包含組織編制、課程發展、正式校名等，且目前仍在初期評估階段，一般需要3到5年時間。

曾任政治大學附屬高級中學籌備處主任及首任校長的湯志民，對於大理高中改隸案樂觀其成，期許2校關係及校務有更多連結，例如體育選手或特殊教育師資培育，都是可以多加著墨的方向。（編輯：張銘坤）1130327