薛瑞元投書韓媒 籲聯合台灣及早因應新流行病

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）韓媒朝鮮日報今天刊出衛生福利部長薛瑞元投書，呼籲國際社會在今年世衛大會可能通過的大流行公約（Pandemic Agreement）中納入台灣，及早因應下一波疾病大流行。

世界衛生組織（WHO）年初警告大規模傳染病「X疾病」（Disease X）恐再次造成大流行，5月底將在瑞士日內瓦舉行世界衛生大會（WHA）預計將討論並通過相關大流行公約，台灣除持續爭取參與大會，今年也希望爭取以觀察員身分參與公約。

薛瑞元在投書提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行不僅造成眾多生命消逝，加劇各種健康不平等現象，也導致前所未有的全球性經濟衰退，顯示既有全球衛生治理架構無法有效因應衛生安全危機，各國政府應共同提升全球衛生治理及衛生安全。

WHO與許多國家在COVID-19疫情中期開始檢討，針對現行國際衛生條例（IHR）在此次危機應變所暴露的侷限性調整條文，強化監測通報與分享機制、提升應變量能、調整緊急公共衛生事件（PHEIC）型態及宣布門檻等，並積極討論新的大流行病協定，納入問責制、透明度、公平性，做為全球因應下一波大流行的規範依據。

薛瑞元表示，參照世界衛生組織的指引持續致力於實現全民健康覆蓋，也透過政府或民間力量與友好台灣的國家及國際組織協力，協助國際社會實現健康權，在COVID-19疫情初期更是最早覺察疫情風險，並快速採取應變的國家。

他強調，雖然台灣並非WHO會員國，而無法直接參與IHR條文修訂或新的大流行病協定起草，但仍相當關切這兩份重要文件的內容與進度，強力支持這兩份文件通過與實施。並呼籲WHO將台灣納入這兩項文件的簽署方，共同監測新興病毒株，通報及分享病原體檢驗資料、疫苗或抗病毒藥物研發及臨床試驗結果等，為因應下一波大流行預做準備，共建具有防疫韌性的國際社會。

同時也呼籲WHO支持台灣參與全球衛生治理體系，讓台灣能兌現以專業、務實、有貢獻的原則參與全球衛生安全網絡的承諾，填補全球衛生安全挑戰的地理空白，建構更全面的全球衛生架構。

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投書指出，WHO全民健康經濟學委員會發現，至少有140個國家在憲法承認健康是一項人權，卻沒有足夠法律保障人民獲得健康照護。

台灣正在協助WHO落實「健康是一種人權」，但2300萬台灣人的健康權益卻因政治因素而被WHO忽視，籲請WHO及相關各方正視台灣長期以來對全球衛生安全及健康人權的貢獻，秉持專業及包容原則，主動並務實邀請台灣參加WHA，以及參與WHO主辦的會議、活動和機制。（編輯：陳惠珍）1130429