受惠AI伺服器業績成長 工業富聯首季獲利創同期新高
2024/4/29 20:01
（中央社記者鍾榮峰台北29日電）鴻海旗下工業富聯今天晚間公告第1季獲利人民幣41.85億元，創上市以來同期新高，年增33.77%，單季每股基本純益人民幣0.21元，主要受益人工智慧（AI）伺服器業績成長帶動獲利表現，AI伺服器營收較去年同期大增近2倍。
工業富聯晚間公布第1季財報，單季營收人民幣1186.88億元，較2023年同期增加12.09%，單季獲利人民幣41.85億元，創2018年6月上市以來同期新高，年增33.77%，每股基本純益人民幣0.21元。
工業富聯指出，第1季受惠生成式AI（Gen-AI）應用，雲端運算業務占整體營收近5成，AI伺服器占伺服器整體營收近4成，AI伺服器營收較去年同期大增近2倍，較去年第4季成長近雙位數百分比。
此外工業富聯表示，生成式AI伺服器業績年增近3倍，較去年第4季成長雙位數百分比。
展望今年，工業富聯先前表示，800G高速交換機可放量貢獻營收，鎖定AI上游模組、基板、先進散熱及液冷技術、以及後段伺服器系統整合等。（編輯：楊凱翔）1130429
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