路邊抽菸難解 台仿效日本設戶外吸菸亭難達共識

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）台灣菸害防制法執行近30年，室內禁菸有感，但路邊二手菸始終難解，即使去年再次修法，不抽菸者在台灣街上仍無處可躲，效仿日本設戶外定點吸菸亭討論多年，至今依舊難達共識。

台灣菸害防制法注重室內，多數休閒場所不再菸味繚繞，當癮君子被趕到街上，戶外二手菸問題仍在，新法滿週年，新增不少景點為禁菸區，讓人聯想到路上禁菸的日本，董氏基金會菸害防治組主任林清麗告訴中央社記者，戶外禁菸觀感好，但實際傷害減少，沒有台灣室內禁菸有效。

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英坦言，台灣戶外二手菸暴露確實是一大問題，據111年調查顯示，室內禁菸公共場所二手菸暴露率下降至4%，但戶外二手菸暴露率過去10年都維持在40%至60%左右，最常有人在面前吸菸的場所以「馬路上、街上、騎樓等」居冠。

羅素英說，現階段解方之一是透過菸害防制法第18、19條，允許各級主管機關或地方政府以地方特性，將戶外人口聚集處，如便利商店前騎樓、公園等，公布為禁菸場所，讓菸害不要發生在戶外人口較多的地方，避免民眾日常生活沿路都是二手菸。

討厭菸味的Y小姐說，台灣戶外隨處有人抽菸，「感覺疫後比疫情前還多」，路邊報復性抽菸，簡直讓人無處可躲，像懲罰不抽菸的人永遠無法拿下口罩，戴著仍聞得到菸味；有抽菸習慣的J先生則認為，在台灣街頭抽菸並不舒服，未專設抽菸區，路人只會謾罵吸菸人士。

台灣想效仿日本路上禁菸、設立路邊固定抽菸亭並不容易，林清麗說，路邊擺放菸灰缸，吸菸者自然集中，看似簡單的舉動，在土地小、人口多的高密度生活區規劃相當困難。台灣不會有店家、住戶願意與抽菸亭當鄰居，建議從主要幹道、公車亭等，民眾有聚集必要的戶外點開始禁菸。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，設立戶外抽菸區需強烈社會共識。台灣還有很多「工具」未被使用，比如調高多年不變的菸價，目前市面充斥新台幣70、80元的菸品，其實只要增至百元以上，抽菸的人會變少、抽菸次數降低，戶外二手菸自然隨之減少。（編輯：陳清芳）1130322