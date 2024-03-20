菸盒警示圖文面積增至50% 違法販售最高罰5萬

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）菸害防制法新法上路將滿週年，菸品容器警示圖文面積擴大至50%，緩衝期1年將屆滿，菸盒警示圖文新制今年3月22日起實施，違法販賣最高罰新台幣5萬元、違法製造輸入最高罰500萬元。

據菸害防制法新規定，菸盒健康警示圖文及戒菸相關資訊標示面積不得低於最大正面及反面明顯位置處50%，經查獲違規情形，將處菸品製造或輸入業者100萬元以上500萬元以下罰鍰，並令其限期回收或退運，且按次處罰；販賣者處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天在記者會表示，修法前菸盒警示圖文標示面積僅規定不得低於35%，雖符合世界衛生組織建議不小於30%，但全球有122個國家地區警示圖文面積大於或等於50%，因此推動修法，新制即將上路，已要求各地方政府衛生局加強對市售菸品查緝工作。

（圖取自台南市政府網頁tainan.gov.tw）

國健署菸害防制組長羅素英說，菸盒警示圖文新制上路前2週，實地訪查菸品販售各大通路，發現傳統雜貨店、五金雜貨行、連鎖超市、部分商超，架上仍有菸盒面積未到50%，檳榔攤商家雖不太清楚警示圖文擴大新制資訊，但架上大部分產品都達50%，僅單一品項未達到。

羅素英指出，考量到年紀較大店家經營者可能有資訊落差，如尚未接收到菸盒警示圖文標示面積新制將上路，或不了解菸盒警示圖文面積有差異，以為有圖就好，新制上路前夕，各地方衛生單位正積極宣導，更有衛生局派志工，按著名單逐一到登記有販售菸品店家提醒。

羅素英表示，民眾若發現違反菸害防制法情形，如有業者正在販售菸品容器警示圖文面積未達50%菸品，可檢附具體事證，向所在地衛生局或以市內電話撥打菸害諮詢及檢舉服務免付費專線（0800-531531）檢舉。

據世界衛生組織指出，菸盒包裝上使用較大警示圖文可更引人注目，更有機會長期維持警惕效果，以每天吸食1包菸吸菸者為例，每天至少會接觸到菸盒20次，1年下來接觸警示圖文頻率多達7000次；同時還可能達到向兒童及青少年傳遞健康訊息，促進吸菸者戒菸。

國健署副署長賈淑麗說，這次擴大菸盒警示圖文面積至50%，台灣正逐步跟上全球趨勢。素面菸盒是台灣菸害防制的下一步，不再出現各種品牌的顏色和標示，目的在使菸盒對於消費者吸引力降低，澳洲等先進國家已開始實行，「這是全世界共同努力目標，台灣也是如此」。（編輯：李亨山）1130320

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