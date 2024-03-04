台灣久坐日均6小時起跳 3招助上班族活動

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）上班族久坐文化成常態，據國健署調查，台灣成人坐著時間平均約6小時，成人身體活動極度不足。國健署提供多走樓梯、通勤腳踏車代步、上班毛巾操等3招，助上班族增加身體活動。

據衛生福利部國民健康署民國110年健康促進統計年報及106年國民健康訪問調查結果，台灣18歲以上人口身體活動不足率達47.3%，坐著時間平均約6小時，顯示台灣成人久坐生活型態及身體活動不足。

國健署副署長賈淑麗今天在世界肥胖日記者會上，建議成人以輕微強度身體活動取代久坐。

賈淑麗說，久坐與心血管疾病、癌症、第2型糖尿病發生率有關，建議18至64歲成人每週應該至少進行150分鐘的中等強度活動或是75分鐘的劇烈強度運動，透過逐漸增加活動強度及頻率，培養規律運動的習慣，避免產生體重過重或肥胖的現象。

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據112年運動現況調查結案報告書，民眾常以工作太累、懶得運動、工作沒時間等原因不運動。國健署提出「分段累積身體活動量」與「一次完成」同樣有助健康的觀念，每天運動30分鐘，可分成2次15分鐘，或3次10分鐘完成，即使不能達到建議活動量，少量活動仍好過於不活動。

國健署提供3招讓上班族增加身體活動，第1招是可走樓梯就不要坐電梯，也可以從步行走上幾層樓後再搭乘電梯，慢慢增加身體活動量；第2招是外出或上下班多利用腳踏車，或是提前一站下車步行；第3招為在上班期間上午及下午各做15分鐘毛巾操或伸展操，累積30分鐘活動量。（編輯：張雅淨）1130304