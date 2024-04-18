未滿20歲禁菸新制1週年 近3成業者未查驗證件

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）男孩、零用錢較多是台灣容易掉入菸草誘惑的孩子特徵；菸害防制法新制將禁菸年齡提高至未滿20歲，新法上路1年，國健署公布菸品販賣場所喬裝測試成果，近3成業者未查驗證件。

菸害防制法新法上路已滿週年，新制將禁菸年齡由未滿18歲提高至未滿20歲，「任何年齡抽菸都不好，研究顯示對未滿20歲族群尤其糟糕」，國民健康署長吳昭軍今天記者會呼籲販賣菸品業者，對於有年齡疑慮消費者，應要求消費者提出足以辨別年齡證件，如拒絕配合，業者應拒賣。

國健署委託消費者文教基金會去年7月至11月期間，由年滿20歲工讀生穿著高中、職學生制服，調查販賣菸品商家在面對疑似未滿20歲的購買者，是否主動確認年齡，要求查驗證件。調查結果顯示，全國22個縣市合計747家菸品販售場所中，仍有29%業者未查驗證件直接販售菸品。

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112年販賣菸品場所不合格率最高是檳榔攤43.2%，其次為一般商店32.6%、連鎖便利商店22.8%、連鎖超市或大賣場19.1%。消基會秘書長李雅萍認為，檳榔攤不合格率高可能與缺乏統一管理有關；年輕人更常去的超商不合格率也較前一年上升，研判是員工教育對新制熟悉度較不足。

國健署針對喬裝測試違規賣菸的業者名單，皆轉請各地方政府衛生局加強稽查及輔導，並針對再次違規的業者依法處辦。去年地方政府衛生局稽查販賣菸品場所共計31餘萬次，已針對違法供應菸品予未滿20歲者計裁處112件，罰鍰金額為新台幣103萬多元。（編輯：陳政偉）1130418