菸防新法納管加熱菸 上路1年非法菸品仍肆竄

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）菸害防制法去年修法將加熱菸納管，實施至今滿1年，仍然沒有加熱菸通過審查合法上市，可是非法網購如雨後春筍，民團與學者呼籲確實稽查、落實重罰就是最好的宣導手段。

菸害防制法修正案去年3月22日上路，電子煙及未經健康風險評估審查通過加熱菸等新興菸品皆違法，不可在台灣製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。截至今年3月12日，無加熱菸通過健康評估，僅2家完成申請審查、繳納費用與行政審查，目前查核中。

這1年以來，非法的新興菸品在台灣不只沒有絕跡，甚至持續有不少人自海外偷帶回自用或販售，「想帶回台灣一點也不難」，曾成功從日韓攜帶新興菸品返台的W小姐告訴中央社記者，台灣機場幾乎不會盡全力查旅客是否在隨身行李攜帶新興菸品。

據W小姐觀察，日本機場會在顯目位置張貼海報，提醒各國新興菸品管制規範不同，日本政府的努力宣導可見一斑，反觀台灣機場，「幾乎沒印象有看到」。董氏基金會菸害防治組主任林清麗認為，台灣海關並非無法圍堵，只是態度問題，無奈壓力來自四處。

台灣違法加熱菸不僅邊境攔不住，更在國內肆竄，民眾檢舉、衛生單位稽查速度，根本趕不上實體店擴點、網購平台上架，「都還不能進來，業者不是用小手段，是以大手段推銷」，林清麗細數近期家長團體檢舉事件，從菸商赴展覽推銷加熱菸遭罰不改，到大學生社群風靡團購潮。

林清麗認為，政府禁止未通過審查加熱菸輸入台灣，公告明確，海關邊境與網購電商雙重取締應更確實，「強化稽查就是最好的宣導」。

國家衛生研究院衛生政策研發中心研究員溫啟邦也提到，不落實重罰是加熱菸納管失靈主因，重罰進口貿易商、製造商能有效遏止。

溫啟邦也點名加熱菸的健康風險評估審查制度，他說，始終無從得知台灣的評估方法，最怕以相對風險評估，可能出現謬誤，建議以絕對風險，比照環境部行之有年的環境風險作法，才可能確保不讓有致癌風險加熱菸輸台，「就不知政府是否有心。」

衛生福利部國民健康署菸害防制組長羅素英表示，從邊境攔截違法加熱菸，國健署積極與財政部、海關溝通精進稽查；針對國內違反新興菸品，持續要求地方衛生單位依法查處。

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她說，加熱菸的健康風險評估審查會議依法進行中，由毒理學、公衛學、成癮等專家組成，給予專業意見，讓業者進行補件審查。

家長團體不僅對於全面禁止的電子煙與納管的加熱菸管理不滿，對紙菸防制同樣有意見，新北市家長志工教育成長協會日前建議不論是傳統紙菸或加熱菸，不應該有差別待遇，應該一視同仁，紙菸應比照類菸品，進行健康評估後才能上市，有助台灣朝向全面無菸環境邁進。（編輯：陳清芳）1130322