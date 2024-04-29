政院啟動「開往記憶的列車」 與社會對話轉型正義

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（中央社記者葉素萍台北29日電）行政院今天表示，委由話鹿學人有限公司於全台巡迴辦理10場次「開往記憶的列車：轉型正義巡迴影展」，首場巡迴影展場次已於4月12日圓滿落幕；巡迴影展活動將再持續辦理9場次，邀請社會大眾貼近轉型正義各項議題。

行政院今天發布新聞稿指出，委託話鹿學人有限公司辦理「轉型正義影音資源推廣服務案」，規劃舉辦「開往記憶的列車：轉型正義巡迴影展」，今年在北、中、南、東部舉辦10場次社會溝通推廣活動，邀請社會大眾一同欣賞7支轉型正義相關電影，並結合映後座談等活動進行探討與交流，以促進思辨對話及增進對於轉型正義多元議題的認識。

行政院說，去年取得「大權在后」、「兔嘲男孩」及「沉默正義」等7支影片限期的公開播映權，委由話鹿學人有限公司於全台巡迴辦理10場次「開往記憶的列車：轉型正義巡迴影展」。

影展結合影片播映及辦理映後座談、演講或問答等活動，邀請行政院推動轉型正義會報委員、歷史、法律等各領域學者，藉由觀影與對話的方式，與社會大眾共同思考及討論，從不同面向瞭解轉型正義在台灣的意義與樣貌。

行政院說，首場巡迴影展場次已於4月12日圓滿落幕。當日活動播映「逝言翻譯中」、「K的房間——關於世界的創造與毀滅」及「回程列車」等3部紀錄片，並邀請台灣大學教授李柏翰，以及作家暨政治受難者家屬施又熙，於映後展開對談，探討政治暴力創傷的療癒需求，不僅止於政治受難者本身，家屬及後代因案件所產生的社會經濟差異，以及對身心發展的深沉影響，都需要進一步關注。

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行政院表示，聆聽執行者與受難者不同的聲音，以取得更為多元脈絡的瞭解，拼湊更趨近於真相的歷史記憶，都有助開啟各界面對轉型正義議題不同觀點的理解與討論。首場參與民眾提問與回饋相當踴躍，部分參與民眾於會後表示，與談人能正面回應提問，引導現場民眾換位或自跳脫刻板印象角度思考，高度肯定這次活動。

行政院指出，巡迴影展活動將再持續辦理9場次，邀請社會大眾透過映後活動參與對話交流，貼近轉型正義各項議題，歡迎有興趣的民眾踴躍參加，一同從電影探討政治暴力創傷療癒、威權象徵處理及不當黨產處理等議題。（編輯：蘇龍麒）1130429