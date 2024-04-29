苗縣學子暑期實習工讀 公私部門釋140名額

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（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗縣政府辦理青年學子暑期實習工讀計畫，今年除釋出公部門80個名額外，另攜手民間企業提供60個實習機會，為未來踏入職場預作準備。

因應暑期將至，苗栗縣政府勞工及青年發展處今天舉辦「113年公私部門職場實習工讀計畫」啟動儀式，苗栗縣長鍾東錦、勞動部勞動力發展署苗栗就業中心主任楊敬宏、苗栗縣工業會理事長黃清譽等人共同出席，鼓勵青年學生利用暑假期間了解公私部門的服務與運作，進而增進專業技能並強化職場競爭力。

苗栗縣勞工及青年發展處長王浩中指出，今年公部門暑期工讀共提供80個名額，服務單位從往年的縣府延伸到鄉鎮市公所，新增苑裡、卓蘭、造橋、泰安及三義5個鄉鎮公所，5月1日至5月10日開放設籍苗栗縣並就讀國內大專院校具學籍青年學生報名，面試時由用人單位直接指派面試官甄選。

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另外，今年攜手工業會，邀請26家企業，提供60個名額加入私部門實習工讀計畫，即日起至6月底受理網路報名，條件須為就讀或戶籍為苗栗縣、年滿18歲至29歲以下青年學子，高中職須為112學年度應屆畢業生（民國113年7月前畢業），藉由在產業職場實習，「做中學、學中做」及早認識自我職涯適性。

鍾東錦表示，每到暑假，許多學子紛紛準備投入實習或工讀，今年邀集企業廠商提供實習工讀機會，讓年輕人提早接觸、認識就業市場，了解機關公共事務運作等，如同球員先行暖身一樣，未來在職場上更能穩紮穩打。（編輯：戴光育）1130429