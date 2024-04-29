遭控強拉下公車還踹婦人 基隆男子喊冤

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市張姓男子遭指控日前搭公車將婦人強拉下車還踹婦人，警方今天通知張男到案說明，當時側身要繞過婦人，因為手拍著婦人背部收不回來，看起來像是他將婦人拉下車。

林姓女子日前在臉書Facebook社團發文，指55歲母親25日下午搭乘基隆市104路線公車，要在二信循環站下車時，遭男子出言挑釁，指母親為何不下車，故意擋著他，甚至人身攻擊，提到母親那麼胖，跌倒跌不死。

林女表示，母親站在公車後門刷卡處，回覆男子等公車停妥，再讓下車，未料男子先下車後，把母親從公車後門拖下車，母親從公車摔下頭部撞到人行道，男子拉母親下車後，還補踹一腳。

警方今天依據敬老卡乘車資料，查出70歲張男涉案，通知到案說明，詢後依傷害罪，函送基隆地檢署偵辦。

張男步出派出所時受訪表示，當時公車內不超過10人，公車抵達文化中心時，他起身往前走準備下車，前方婦人見他要下車立刻站起來，故意背對他，還伸手阻擋不讓他通過。

張男說，他請婦人往前走，婦人不但不理，還回頭瞪他，並提到要找警察，下車時，他拍婦人後背說「我在下面等妳一起找警察」，側身要繞過婦人時，因手拍著婦人背部收不回來，才會看起來像是將婦人拉下車「你說氣不氣人」，當時他的手掌是張開狀態要如何拉人。

張男表示，婦人是因為轉身沒站穩才會跌倒，連他都被婦人壓倒，當時很火大，越想越生氣踢了婦人一下，但他知道婦人不會因此受傷，並上前詢問婦人「還要不要找警察」，婦人不理他，見婦人沒受傷便離去。（編輯：方沛清）1130429